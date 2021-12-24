Через полгода после наводнений людям наконец сдали крошечные дома

Немка Франциска недавно въехала в новый дом. Он хоть и крошечный, но свой. До этого ютилась..

Немка Франциска недавно въехала в новый дом. Он хоть и крошечный, но свой. До этого ютилась с мужем то у родственников, то у друзей.

Вообще до лета они жили в своём доме в старом городе Графшафта. Но когда на Европу обрушились разрушительные наводнения, пришлось эвакуироваться.

[Франциска Хильберат, жительница крошечного дома]:

«Холодильник был такой, а куда доходила вода, я даже не знаю. На холодильнике стояла банка. И его с такой силой подняло вверх, что банка застряла в потолке».

Наводнения убили более 180 человек и стали худшим природным бедствием для страны более чем за 50 лет. Многие пострадавшие потеряли свои дома или до сих пор их чистят и ремонтируют.

Эти крошечные дома построили на средства благотворительной организации. В общей сложности их 25.

Франциска узнала о проекте из рекламы и решила подать заявку на участие. Её приняли. Семья думала, что въехать сможет только в феврале. Но оказалось, что это произошло ещё до Рождества.

[Франциска Хильберат, жительница крошечного дома]:

«Мы в последний момент достали ёлку и уже начали её наряжать. Мы полностью лишились всего, так что хорошо, что тут есть свечи и немного огней. Тут уютно».

В дома можно въезжать сразу. Внутри есть всё необходимое.

[Томас Хергартен, местный житель]:

«Дома полностью оборудованы. В них есть чайник, кофеварка, тостер, также постельное бельё. То есть туда можно сразу переезжать, ничего докупать не нужно».

Эти крошечные дома – временное решение. Их планируют сохранить до конца 2022 года. При необходимости программу обещают продлить ещё на год.

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