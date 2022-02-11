Особенный котёнок нашёл дом

Элиз Холл обнаружила на крыльце дома коробку с крошечным котёнком. На шее у него была рана, и она отнесла его к ветеринару.

У малыша обнаружили генетическое заболевание, из-за которого кожа легко травмировалась и были глазные болезни. Женщине предложили взять котёнка себе и предупредили, что ему нужен специальный уход.

«Он был таким необычным, мне понравился его озорной характер. Я описала бы его как 150 граммов глазных яблок и храбрости», – рассказала Элиз. «Я думала, что у котёнка просто большие глаза, но, оказалось, это из-за болезни», – добавила она. Женщина забрала малыша домой. Котёнка назвали Порг, как мифическое существо из «Звёздных войн».

Элиз прошла обучение тому, как ухаживать за больным котёнком и соблюдать режим. Теперь покупает ему специальную одежду и закапывает глазные капли.

Порг хорошо развивается в любящей семье. У него смелый и независимый характер.

