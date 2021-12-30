В Индии спасают от холодов питомцев зоопарка

Питомцев зоопарка в индийском Джайпуре спасают от зимних холодов. Город находится на северо-западе страны. По ночам..
Дата загрузки: 2021-12-30
Сотрудники зоопарка завешивают вольеры тканью, а в некоторых устанавливают обогреватели.
[Джагдип Гупта, сотрудник зоопарка]:
«Мы прогреваем вольеры до 20-25 градусов, чтобы животные не мёрзли. Кроме того, когда холодает, мы меняем их рацион».
Рептилии тоже сейчас нуждаются в дополнительном тепле. Большинство из них холоднокровные и не могут согреться самостоятельно.
[Уттам Ядав, сотрудник зоопарка]:
«Мы установили обогреватели, конвекторы и специальные грелки. Они состоят из 100-ваттных ламп, которые прогревают воздух, и рептилии получают тепло».
В зоопарке живут более 500 питомцев 50 видов. Это млекопитающие, птицы и рептилии.
В Джайпуре обычно жаркое лето и мягкая зима. Такие холода – здесь редкость.
Короткая ссылка на эту страницу: