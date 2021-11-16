Кубинские активисты так и не вышли на масштабные протесты

[Сайли Гогсалес, активистка]:

«Посмотрите. Эти люди не наши соседи. И все они здесь с 5:30 утра».

Возле дома кубинской правозащитницы Сайли Гогсалес скандируют лозунги 30 человек. А могла быть тысяча.

В день, когда на Кубу вернулись иностранные туристы, протесты так и не вспыхнули. Днём икс было 15 ноября. Местные активисты несколько месяцев в соцсетях призывали людей снова выйти на демонстрации за гражданские права. Они надеялись повторить исторические акции протеста, которые вспыхнули в июле этого года.

На улицах Гаваны тихо. Почти никто не собрался и лозунгов не выкрикивает.

[местная жительница]:

«Вы понимаете? Полиция везде. Демонстраций не будет, поскольку люди напуганы, их преследуют и избивают».

Протесты на социалистическом острове начались 11 июля. Они стали крупнейшими для страны за несколько десятилетий. Впрочем, властям быстро удалось подавить выступления. С тех пор сотни активистов по-прежнему остаются в тюрьмах.

[Карлос Алсугарай, бывший кубинский дипломат]:

«Организаторы ошиблись, думая, что 11 июля сможет повториться. Тогда протесты вспыхнули в определённых условиях. Возможно, их подтолкнуло то, что пандемия вышла из-под контроля, что власти потеряли контроль. Но сейчас ситуация другая».

Власти Кубы говорят, что за демонстрациями стоят США и их сторонники. На 15 ноября они наложили официальный запрет на выступления. В этот день не только вернулись туристы, но и возобновили работу школы.

Между тем, десятки кубинских эмигрантов собрались у посольств Кубы в Латинской Америке, чтобы выразить солидарность с кубинскими активистами. Акции прошли в Аргентине, Мексике и Чили. Люди скандировали «Свобода» и пели кубинский гимн.

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