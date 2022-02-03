Как под Петербургом городские собаки учатся пасти овец

Припадая к земле и буквально гипнотизируя взглядом, бордер-колли по кличке Виски сгоняет овец в стадо и..

Припадая к земле и буквально гипнотизируя взглядом, бордер-колли по кличке Виски сгоняет овец в стадо и ведёт его по заданному маршруту. Такой инстинкт у пастушьих собак сформировался ещё 600 лет назад.

Виски – один из лучших представителей породы. У своей хозяйки Елены он живёт почти три года. А работает с четырёх месяцев: пасёт стадо, выводит овец на тренировки и уводит обратно. Его папа – английский чемпион различных состязаний среди рабочих собак.

[Елена Лукьянова, инструктор и владелица овец]:

«Мама и бабушка работают на ферме, где 200-400 голов держат, поэтому он с хорошим рабочим происхождением».

Сюда, в Центр подготовки к состязаниям пастушьих собак приезжают австралийские овчарки, вельш-корги, зенненхунды и многие другие. На тренировки – со всего Петербурга, а на соревнования – со всей России.

Сегодня занимаются первоклашки. Берут лишь тех, у кого проявился пастуший инстинкт. Запугивать и кусать овец нельзя, но надо выполнять команды пастуха.

[Валерия Зверева, инструктор и судья по пастушьей службе]:

«Бывает у собаки выраженный инстинкт, но у неё не хватает послушания, потому что овцы – очень сильный раздражитель для собаки, и если у собаки не хватает послушания, то с ней очень сложно заниматься».

Годовалый корги по кличке Кинг проявил талант в пять месяцев, загнав в табун незнакомую лошадь. После этого начались тренировки.

[Татьяна, владелица корги]:

«Ему так нравится, когда он пасёт овец, в деле, рабочем. Выкладывается. Собаке это интересно».

Если пастушья служба пришлась по нраву собаке и её хозяевам, то увлечению отдаются всем сердцем.

[Елена Корягина, владелица корги]:

«Мы с удовольствием сюда приезжаем каждую субботу и зимой, и летом, и в пургу, и в дождь: пасти овец нужно всегда, в любую погоду».

Все эти собаки – в основном городские. Пасти стада им точно не придётся. Так зачем же они тренируются?

[Елена Лукьянова, инструктор и владелица овец]:

«Чтобы сохранить дальше эти инстинкты, нужно заводчикам немножко ориентироваться на рабочие способности собаки, тогда всё будет хорошо. Рабочие пастушьи собаки не будут превращаться в декоративных».

Соревнования пастушьих собак – вид кинологической дисциплины. В России интерес к пастушьей службе появился 13 лет назад.

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