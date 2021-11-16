Стрельба на лугу: как в Швейцарии отмечают основание страны

Выстрелы и запах пороха. Лучшие стрелки со всей Швейцарии целятся по мишеням. Соревнования проходят на легендарном..

Выстрелы и запах пороха. Лучшие стрелки со всей Швейцарии целятся по мишеням. Соревнования проходят на легендарном лугу Рютли в центральной части страны. Их устраивают уже более 150 лет.

[Майк Бахер, представитель ассоциации стрелков]:

«Рютли – важное место для швейцарской истории. В 1291 году здесь была дана клятва Рютли. После этого был основан Швейцарский союз».

Клятва Рютли считается национальной легендой. Согласно ней, на этом лугу договорились о взаимной помощи и поддержке правители трёх кантонов. А современная Швейцарская конфедерация образовалась после Зондербундской войны в середине XIX века.

Соревнования по стрельбе в Рютли как бы объединяют старую и новую Швейцарию. В этом году на праздник съехались сотни гостей и более 1000 стрелков.

85-летний Тони участвует в соревнованиях в 51-й раз. Говорит, со следующего года будет только зрителем.

[Тони Хакки, участник соревнований]:

«Сегодня не мой день. Я не попал даже с четвёртого раза. Меня ослепило солнце».

Здесь стрелять сложнее, чем в тире, где больше места. Поэтому участники должны хорошо сосредоточиться.

[Робин Сенн, участник соревнований]:

«Нужно устроиться так, чтобы не мешать соседям и чтобы они не мешали. После этого смотришь вперёд на мишень, концентрируешься и больше не замечаешь, что вокруг полно народу».

Впервые соревнования прошли в 1861 году и были неофициальными. Через 13 лет швейцарцы основали стрелковый клуб. Он существует до сих пор и организует состязания в Рютли каждый год. Отменяют их только во время чрезвычайных ситуаций.

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