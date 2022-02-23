Этот конный отряд – старейшее подразделение полиции в австралийском Квинсленде. Существует уже более 150 лет. И..

Конная полиция в Австралии уже 150 лет успешно борется с преступностью

Этот конный отряд – старейшее подразделение полиции в австралийском Квинсленде. Существует уже более 150 лет. И полицейские на лошади по-прежнему очень важны для поддержания порядка.

[Тила Мюллер, полицейский]:

«Если мне придётся вмешаться в конфликт или остановить драку, то я сама по себе вряд ли кого испугаю. Но у меня есть 750 килограммов потрясающей поддержки – моя лошадь».

Служба в конной полиции – это постоянные тренировки и общение с лошадьми.

[Пол Мейсон, полицейский]:

«Полицейский сидит на животном весом 700-800 килограммов, у которого есть собственный разум. И мы полагаемся на взаимопонимание между всадниками и лошадьми».

Конные полицейские часто исполняют церемониальные обязанности, но в остальном их служба такая же, как у всех. Они патрулируют улицы и парки, участвуют в задержаниях и опрашивают свидетелей.

[Мишель Блейни, полицейский]:

«Люди намного охотнее общаются с полицейским на лошади».

В подразделении служат девять правоохранителей и 12 лошадей. Они участвуют в полицейских операциях по всему Квинсленду.

У конных полицейских есть много преимуществ перед пешими. У всадников больше обзор, им легче догнать правонарушителя, их лучше видят люди, что помогает эффективнее поддерживать порядок.

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