Конная полиция в Австралии уже 150 лет успешно борется с преступностью

Этот конный отряд – старейшее подразделение полиции в австралийском Квинсленде. Существует уже более 150 лет. И..
Дата загрузки: 2022-02-23
Этот конный отряд – старейшее подразделение полиции в австралийском Квинсленде. Существует уже более 150 лет. И полицейские на лошади по-прежнему очень важны для поддержания порядка.
[Тила Мюллер, полицейский]:
«Если мне придётся вмешаться в конфликт или остановить драку, то я сама по себе вряд ли кого испугаю. Но у меня есть 750 килограммов потрясающей поддержки – моя лошадь».
Служба в конной полиции – это постоянные тренировки и общение с лошадьми.
[Пол Мейсон, полицейский]:
«Полицейский сидит на животном весом 700-800 килограммов, у которого есть собственный разум. И мы полагаемся на взаимопонимание между всадниками и лошадьми».
Конные полицейские часто исполняют церемониальные обязанности, но в остальном их служба такая же, как у всех. Они патрулируют улицы и парки, участвуют в задержаниях и опрашивают свидетелей.
[Мишель Блейни, полицейский]:
«Люди намного охотнее общаются с полицейским на лошади».
В подразделении служат девять правоохранителей и 12 лошадей. Они участвуют в полицейских операциях по всему Квинсленду.
У конных полицейских есть много преимуществ перед пешими. У всадников больше обзор, им легче догнать правонарушителя, их лучше видят люди, что помогает эффективнее поддерживать порядок.
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