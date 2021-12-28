Нью-Йоркский ботанический сад в 30-й раз проводит шоу миниатюрных поездов

Среди зелёных джунглей пристроились копии лучших достопримечательностей Нью-Йорка. А мимо них по рельсам едут миниатюрные поезда...

Среди зелёных джунглей пристроились копии лучших достопримечательностей Нью-Йорка. А мимо них по рельсам едут миниатюрные поезда. Это красочное ежегодное шоу проходит в Нью-Йоркском ботаническом саду в 30-й раз.

Железнодорожная колея протянулась почти на километр. По ней бегут 25 игрушечных поездов – грузовых и пассажирских, причём как современных, так и старинных.

[Джоанна Грорке, куратор выставки]:

«Это шоу поездов готовит целая команда. Каждый год она приезжает к нам из Кентукки. Примерно 18 человек работают здесь около двух недель».

Шоу неизменно привлекает сотни гостей. Но его цель – показать не только поезда, но и миниатюрные копии зданий и других знаковых строений Нью-Йорка. Все они созданы из природных материалов – коры, листьев, веток, семян, желудей и сосновых шишек.

В коллекции ботанического сада – уже 190 копий. В их числе – Статуя Свободы, Эмпайр-стейт-билдинг, небоскрёб Дженерал-Электрик, Всемирный торговый центр и, конечно же, Бруклинский мост.

В этом году в описания на табличках добавили интересные факты о достопримечательностях. Кроме того, организаторы подсчитали, сколько гостей здесь побывало за всё время выставки.

[Джоанна Грорке, куратор выставки]:

«За 30 лет шоу миниатюрных поездов посетили более четырёх с половиной миллинов человек. И мы рады приветствовать всех, и рады тому, что эта 30-я ежегодная выставка проходит с полной вместимостью».

Выставку Holiday Train Show отменяли только в прошлом году из-за пандемии. Нынешнее шоу продлится до 23 января.

Короткая ссылка на эту страницу: