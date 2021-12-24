Париж, Нью-Йорк, Вена, Лондон и Голливуд. Блестящие шары, банты, книжки, зонтики и трамваи. На Кузнецком Мосту..

Ёлки разных стран в одном месте: как проходит рождественский фестиваль в Москве

Париж, Нью-Йорк, Вена, Лондон и Голливуд. Блестящие шары, банты, книжки, зонтики и трамваи. На Кузнецком Мосту в Москве можно совершить маленькое путешествие по всему миру и увидеть, как наряжают ёлки в знаменитых городах.

В украшении участвовали московские дизайнеры, артисты, музыканты и молодые художники. Всего нарядили 15 елей. Каждая рассказывает свою особенную историю.

[Артём Кривда, дизайнер]:

«Я со всей ответственностью могу сказать, что наши ёлки – самые красивые в городе. Я желаю тем, у кого нет новогоднего настроения, или кто-то сомневается в чём-то, или кому-то нужно получить какой-то невероятный заряд эмоций, прийти сюда и увидеть эти ёлки своими глазами».

Эта галерея ёлок создана в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». По всей Москве открыты 27 фестивальных площадок, на которых представлены традиции разных стран.

[Алексей Немерюк, министр Правительства Москвы]:

«Люди, правда, соскучились – и совершенно правы. В прошлом году мы очень скромно проводили фестиваль. Он проходил, но без каких-то массовых мероприятий. В этом году работают катки, рестораны и наши торговые шале, звучит музыка. Поэтому мы постараемся наверстать упущенное и создать праздничное настроение для всех наших гостей».

Также в городе работают 20 рождественских ярмарок, 18 бесплатных катков и 21 бесплатная карусель. Кроме того, проходят соревнования по кёрлингу под открытым небом.

[жительница Москвы]:

«Мне нравится, как украшена Москва. Мне нравится настроение приближающегося праздника – это ощущается, это чувствуется. Мы вот живём в Москве, а редко удаётся куда-то вырваться». [жительница Москвы]:

«Мы сюда пришли, в принципе, без настроения. А сколько мы здесь? Минут десять? И оно появилось».

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит с 2013 года. Нынешнее мероприятие продлится до 9 января.

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