Ёлки разных стран в одном месте: как проходит рождественский фестиваль в Москве

Париж, Нью-Йорк, Вена, Лондон и Голливуд. Блестящие шары, банты, книжки, зонтики и трамваи. На Кузнецком Мосту..
Дата загрузки: 2021-12-24
В украшении участвовали московские дизайнеры, артисты, музыканты и молодые художники. Всего нарядили 15 елей. Каждая рассказывает свою особенную историю.
[Артём Кривда, дизайнер]:
«Я со всей ответственностью могу сказать, что наши ёлки – самые красивые в городе. Я желаю тем, у кого нет новогоднего настроения, или кто-то сомневается в чём-то, или кому-то нужно получить какой-то невероятный заряд эмоций, прийти сюда и увидеть эти ёлки своими глазами».
Эта галерея ёлок создана в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». По всей Москве открыты 27 фестивальных площадок, на которых представлены традиции разных стран.
[Алексей Немерюк, министр Правительства Москвы]:
«Люди, правда, соскучились – и совершенно правы. В прошлом году мы очень скромно проводили фестиваль. Он проходил, но без каких-то массовых мероприятий. В этом году работают катки, рестораны и наши торговые шале, звучит музыка. Поэтому мы постараемся наверстать упущенное и создать праздничное настроение для всех наших гостей».
Также в городе работают 20 рождественских ярмарок, 18 бесплатных катков и 21 бесплатная карусель. Кроме того, проходят соревнования по кёрлингу под открытым небом.
[жительница Москвы]:
«Мне нравится, как украшена Москва. Мне нравится настроение приближающегося праздника – это ощущается, это чувствуется. Мы вот живём в Москве, а редко удаётся куда-то вырваться».
[жительница Москвы]:
«Мы сюда пришли, в принципе, без настроения. А сколько мы здесь? Минут десять? И оно появилось».
Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит с 2013 года. Нынешнее мероприятие продлится до 9 января.
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