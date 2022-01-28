Польша продолжает строить стену на границе с Беларусью, и она будет длиной почти 200 километров. Это..

Польша построит стену почти в 200 км на границе с Беларусью

Польша продолжает строить стену на границе с Беларусью, и она будет длиной почти 200 километров. Это подтвердили в пограничной службе.

Кроме того, после многочисленных жалоб экологов в заграждении решили сделать дыры.

[Анна Михальска, представительница польской пограничной службы]:

«На всей этой полосе в 186 километров будет 22 проёма для животных шириной в пять метров. Они будут не в случайных местах – мы разместим их исходя из миграционных привычек животных. Это было не наше решение, нам сказали их сделать».

Пограничники уверяют, что сквозь эти ворота никто лишний не просочится.

[Анна Михальска, представительница польской пограничной службы]:

«Эти ворота будут закрывать. В то время, когда они будут открыты, мы будем пристально за ними следить».

Напомним, в прошлом году тысячи мигрантов из Африки и с Ближнего Востока пытались пересечь границу Беларуси с Польшей, чтобы попасть в Евросоюз. Польский парламент одобрил строительство стены в октябре. Как ожидается, на это уйдёт 400 миллионов долларов.

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