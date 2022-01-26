Печёный лук и башни из людей: как проходит гастрономический праздник в Испании

Белые нагрудники, чёрные руки и полная сосредоточенность. Десять гурманов соревнуются в скорости поедания любимого блюда жителей испанского городка Вальс. Это печёный лук под названием кальсот.

Задача соперников – очистить лук от обгоревшей кожицы, макнуть в соус и, запрокинув голову, отправить печёный стебель в рот. За 45 минут нужно съесть как можно больше. Такие соревнования проводят ежегодно во время гастрономического фестиваля «Кальсотада».

[Антонио Бастус, организатор конкурса]:

«Для начала мы даём каждому участнику по пятьдесят кальсотов. И пока они едят, мы ещё подкладываем, если просят. Мы знаем вес лука у каждого участника. Когда время истекает, взвешиваем остатки. Так узнаём, кто сколько съел».

Давид осилил 138 луковиц и победил.

[Давид Мартин, победитель]:

«Я счастлив. Участвую в конкурсе уже второй раз. Два года назад я надеялся победить, но стал вторым. А теперь я счастлив. Цель достигнута».

Кальсот выращивают в нескольких регионах Испании и во Франции. Но его родиной считается Вальс в провинции Таррагона. Кальсот похож на лук-порей. Его выращивают так, чтобы длина белого стебля достигала 20 сантиметров.

Ну а печёный кальсот, согласно преданию, появился благодаря одному рассеянному крестьянину. Он жарил овощи на гриле и забыл о них. Увидев сгоревший лук, выбрасывать не стал, а очистил и съел. Оказалось, что белый стебель стал нежным и сладковатым на вкус.

Жители Вальса так полюбили это блюдо, что устраивают в честь него праздник.

[Даниэль Ровира, фермер]:

«Фестиваль «Кальсотада» в Вальсе – очень важное событие. Думаю, это самый популярный гастрономический фестиваль в Каталонии. И мы, каталонцы, всегда едим кальсот на семейных праздниках или общественных мероприятиях».

Во время фестиваля также принято строить кастели – «человеческие замки» или попросту – башни из людей. Эта традиция зародилась в области Таррагона.

Впервые праздник печёного лука прошёл 40 лет назад. Каждый год он привлекает 35 тысяч зрителей.

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