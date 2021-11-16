Боевое искусство рабов помогает конголезской молодёжи выбраться с улиц

Боевое искусство беглых рабов. Капоэйра зародилась в Южной Америке, но её теперь изучают в Африке. Тренировки..

Боевое искусство беглых рабов. Капоэйра зародилась в Южной Америке, но её теперь изучают в Африке. Тренировки проходят под открытым небом в конголезском городе Гома.

Глуар Балуме уже 13 лет бездомный – с тех пор, как умер отец. У юноши много друзей, и он стал для них кем-то вроде лидера. Они мечтают создать музыкальную группу и прославиться.

[Глуар Балуме, житель Гомы]:

«Капоэйра очень важна для меня. Я начинающий музыкант. Поэтому, изучив это боевое искусство, я сниму несколько видеоклипов, в которых буду петь и демонстрировать приёмы капоэйры. Это поможет в карьере».

О капоэйре начали упоминать в XVIII веке, но считается, что она зародилась раньше. Боевое искусство создали чернокожие рабы, которых португальцы привозили в Южную Америку. Это акробатика, африканский танец, удары и подсечки вместе взятые.

После отмены рабства её запретили. Но примерно сто лет назад она снова обрела право на жизнь. А в 2014 году получила статус культурного наследия ЮНЕСКО. Современная капоэйра – это бесконтактный бой под музыку.

В ДР Конго капоэйру преподают бразильские тренеры. Программа благотворительная.

[Флавиу Саудади, сотрудник организации Gingando Pela Pez]:

«Капоэйра хороша тем, что быстро распространяется в обществе, особенно среди детей. Они учатся, а потом учат других».

Благодаря тренировкам дети и юноши при деле. Они также обретают больше уверенности в себе.

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