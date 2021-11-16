Гитары Пресли и Клэптона: рок-н-ролльный аукцион пройдёт в Нью-Йорке

На этой гитаре британский рок-музыкант Эрик Клэптон играл ещё в 70-х. Теперь она и ещё более..

[Мартин Нолан, директор Julien’s Auction]:

«У неё солидное происхождение. Её цена составит 300-500 тысяч долларов. И для этой гитары Martin это ещё консервативная оценка».

На этой гитаре британский рок-музыкант Эрик Клэптон играл ещё в 70-х. Теперь она и ещё более 900 инструментов и вещей звёзд музыки уйдут с молотка.

Среди лотов – наряды Мадонны и Майкла Джексона, гитары Элвиса Пресли, а также Боно из группы U2.

Это, например, военная куртка, которую бывший владелец подарил Майклу Джексону.

[Мартин Нолан, директор Julien’s Auction]:

«Это историческая вещь времён Второй мировой, которая также вошла в историю поп-культуры и Майкла Джексона. Её предполагаемая стоимость – 8-10 тысяч долларов».

А ещё на аукционе продадут подростковое фото Курта Кобейна, платья Эми Уайнхаус и Кэти Перри, а также наряд Dolce & Gabbana, который надевала Уитни Хьюстон на награждение American Music Awards 1999 года. За него хотят выручить 7-10 тысяч долларов.

Аукцион назвали «Кумиры и иконы рок-н-ролла». Он пройдёт в Hard Rock Café 19 и 20 ноября.

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