За что ценят гитары мастера-самоучки

Струны из тормозных тросов и лады из пластиковых отходов. В этом железном сарае в Киншасе рождаются..

Струны из тормозных тросов и лады из пластиковых отходов. В этом железном сарае в Киншасе рождаются уникальные гитары. Вот уже 40 лет их делает конголезский мастер-самоучка Жан-Лютер.

[Жан-Лютер Мисоко Нзалаяла, мастер]:

«Сначала на этих пластмассовых стульях сидят. Потом они ломаются, а я даю им вторую жизнь, и они воскресают».

Звучание у этих гитар неидеальное, но в этом их очарование. И поклонников таких инструментов нашлось немало.

Француз Ярол Пупо купил уже четыре.

[Ярол Пупо, гитарист]:

«В ней есть харизма и немного волшебства. Это добавляет индивидуальности нашей группе, поэтому мы играем особенную музыку».

Для конголезского певца Юпитера Боконджи инструмент мастера-самоучки ценнее фирменной гитары.

[Юпитер Боконджи, певец]:

«Я объездил с его гитарой весь мир, и все были потрясены её звучанием. Оно похоже на раскаты грома».

Для Жан-Лютера всё началось в 75-м году. Он разобрал гитару, подаренную другом. А потом сделал такую же из того, что нашёл под рукой.

Через три года продал первый инструмент. Признание пришло не сразу. Но мастер прислушивался к критике и совершенствовал свои творения.

Гордится тем, что никого не копировал и никого не вводил в заблуждение.

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