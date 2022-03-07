Как мексиканки варят рамы для велосипедов

В Мехико, где велосипедисты соревнуются с мотоциклистами за место на узких обочинах, появилась необычная мастерская по..

В Мехико, где велосипедисты соревнуются с мотоциклистами за место на узких обочинах, появилась необычная мастерская по производству двухколёсных средств передвижения.

А необычна она тем, что в ней работают почти одни женщины. Они и раму сварят и дизайн-проект подготовят.

Начальница здесь – Акоста. Говорит, что её цель – отойти от традиционного производства. Она обучилась мастерству, но у неё до этого никогда не было шанса использовать более индивидуальный подход к созданию велосипедов.

[Эли Акоста, владелица мастерской]:

«Сейчас здесь трое женщин. Каждый раз я хочу, чтобы Basica Studio была группой, в основном состоящей из женщин, даже в окрашивании и механике».

Впрочем, полностью от мужской помощи пока не отказались. Здесь работают и двое сотрудников. Один механик, второй – волонтёр.

Компания открылась в 2012 году. С тех пор она продолжает развиваться.

[Элани Лейси, сотрудница мастерской]:

«Когда люди узнают о нас, то очень удивляются. Они и не представляют, каким образом создают велосипеды вручную».

В Мехико работает городская служба велосипедного шеринга. Она охватывает примерно половину города.

Также город за последний год построил десятки километров велосипедных дорожек.

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