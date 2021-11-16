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Как плотины от дождя помогают защитить почву от эрозии

Как плотины от дождя помогают защитить почву от эрозии

Этот регион на востоке Австралии страдает от худшей за 100 лет засухи. В почве уже появляются..

Дата загрузки: 2021-11-16

Этот регион на востоке Австралии страдает от худшей за 100 лет засухи. В почве уже появляются провалы.

[Кайли Стреттон, скотовод]:
«Когда мы купили дом здесь, в Чартерс-Тауэрс, тут была сильнейшая за столетие засуха. Большая часть Красного холма очень подвержена эрозии».

Но проблему намерены решить. Здесь создали специальную бригаду, которая возводит так называемые плотины для дождя. Во время ливней они задерживают воду в почве, а также накапливают опавшие листья и грязь.

А помогают в этом аборигены.

[Дэррил Чонг, руководитель группы]:
«Ну что, ребята, сегодня мы будем строить несколько каменных водосливов».

Эти энтузиасты намерены решить проблему в корне и повернуть вспять природное бедствие, которое продолжается в регионе последние 150 лет.

[Дэррил Чонг, руководитель группы]:
«Это прекрасная работа. Находишься за городом и делаешь то, что поможет в долгосрочной перспективе».

Проект назвали «Выздоравливающая страна». Его финансирует правительство штата Квинсленд.
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