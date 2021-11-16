Как плотины от дождя помогают защитить почву от эрозии

Этот регион на востоке Австралии страдает от худшей за 100 лет засухи. В почве уже появляются..

[Кайли Стреттон, скотовод]:

«Когда мы купили дом здесь, в Чартерс-Тауэрс, тут была сильнейшая за столетие засуха. Большая часть Красного холма очень подвержена эрозии».

Этот регион на востоке Австралии страдает от худшей за 100 лет засухи. В почве уже появляются провалы.

Но проблему намерены решить. Здесь создали специальную бригаду, которая возводит так называемые плотины для дождя. Во время ливней они задерживают воду в почве, а также накапливают опавшие листья и грязь.

А помогают в этом аборигены.

[Дэррил Чонг, руководитель группы]:

«Ну что, ребята, сегодня мы будем строить несколько каменных водосливов».

Эти энтузиасты намерены решить проблему в корне и повернуть вспять природное бедствие, которое продолжается в регионе последние 150 лет.

[Дэррил Чонг, руководитель группы]:

«Это прекрасная работа. Находишься за городом и делаешь то, что поможет в долгосрочной перспективе».

Проект назвали «Выздоравливающая страна». Его финансирует правительство штата Квинсленд.

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