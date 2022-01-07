Четыре кубометра снега, художественное видение и умелые руки. Так рождаются мифы и легенды Сибири. В Новосибирск..

Рождение легенд: как в Новосибирске соревнуются скульпторы по снегу

[Мария Кудрявская, участница из Хабаровска]:

«Суть в том, что шаман в своём ритуале, молитве зажигает костёр и пробуждает духов сибирских, в первую очередь – духов фауны. У нас на самом верху скульптуры сидит огромная сова, которая из дыма и пепла раскрывает свои крылья и защищает сибирскую землю».

Четыре кубометра снега, художественное видение и умелые руки. Так рождаются мифы и легенды Сибири. В Новосибирск съехались посоревноваться 27 мастеров своего дела.

Поучаствовать в 22-м Сибирском фестивале снежной скульптуры едут за тысячи километров. Помимо самих сибиряков, есть скульпторы из Сочи, Геленджика, Москвы и Санкт-Петербурга. Ещё – из Казахстана.

[Денис Шведюк, участник из Казахстана]:

«Не во всяком месте и не в каждом городе предоставляют такую возможность».

На улице минус 12. Для этого времени года – непривычно тепло.

[Мария Кудрявская, участница из Хабаровска]:

«Погода нас очень порадовала в этом году, потому что буквально полторы недели назад в Хабаровске мы тоже участвовали в городском конкурсе, у нас было минус 40, и мы сюда просто приехали как на курорт отдохнуть».

В каждой команде – два-три человека. Инструмент делают сами.

[Денис Шведюк, участник из Казахстана]:

«Это вот такая притирка, «тёрочка» её можно назвать – для того, чтобы приглаживать в каких-то местах, где нужно вот таким вот образом снежнее покрытие делать».

Тема этого года – «Мотив Сибири». Несколько дней на работу, и жюри выберут три лучших скульптуры.

[Карат Шевер, участник из Тувы]:

«В Сибири самые священные дикие животные – это снежный барс и горный козерог. Они почти божественные. А за ними самые высокие горы Саянские тоже находятся».

Этот год в России объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. В Новосибирской области живёт более 130 этнических групп.

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