Как польские фермы спасут британское Рождество

Польские фермы, на которых разводят индеек, спешат на помощь. Им предстоит спасти Рождество в Великобритании. После..

Польские фермы, на которых разводят индеек, спешат на помощь. Им предстоит спасти Рождество в Великобритании.

После «брексита» рабочие-мигранты были вынуждены покинуть страну. Кроме того, на рынке образовался застой из-за пандемии.

Теперь британские производители мяса индейки говорят, что им не хватает рабочей силы, чтобы удовлетворить повышенный спрос во время праздников.

[Майкл Дембински, британско-польская Торговая палата]:

«У нас не хватает работников в скотобойнях, не хватает мясников, которые будут убивать и разделывать птицу. Так что мы не сможем произвести столько, сколько раньше».

Не хватает также водителей грузовиков, грузчиков, упаковщиков, работников в полях и так далее. В целом это около миллиона 200 рабочих мест.

Проблему с индейкой обещают решить польские фермы. Говорят, что увеличат экспорт в Великобританию.

[Эдита Лучинска, сотрудница птицеводческой компании]:

«Британский рынок – очень популярное направление польского экспорта птицы. За последние 10 лет он вырос в четыре раза».

Правда, с экспортом тоже могут возникнуть проблемы. Теперь на границе введены проверки. А со следующего года также нужно будет предъявлять паспорта вакцинации.

Впрочем, работники польских компаний обещают, что не сомкнут глаз до тех пор, пока все британцы не поставят на стол запечёную индейку.

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