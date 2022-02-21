Молодое поколение мастеров создаёт скрипки в Албании

Здесь из деревянных брусков рождаются инструменты. На скрипку уходит месяц, а на виолончель – целых полгода...

Здесь из деревянных брусков рождаются инструменты. На скрипку уходит месяц, а на виолончель – целых полгода.

Албанец Эрли Гурра – всего один из двух молодых мастеров страны, которые делают инструменты на международный рынок.

[Эрли Гурра, мастер по изготовлению скрипок]:«Мне было легко увлечься этим, поскольку мой отец – реставратор и настройщик пианино. Я вырос среди самых разных музыкальных инструментов. Влюбиться в скрипку было несложно».

Эрли закончил престижную школу в итальянской Кремоне. Последние 500 лет этот небольшой итальянский городок остаётся мировым центром создания струнных инструментов. А начало этому положил скрипичный мастер Андреа Амати в середине XVI века.

Несколько лет Гурра работал с известными мастерами в Кремоне. Потом вернулся в Албанию и основал собственную мастерскую.

[Эрли Гурра, мастер по изготовлению скрипок]:«Я пытаюсь уловить вибрации и акустику инструмента. И в зависимости от этого либо продолжаю работу, либо прекращаю её. То есть скрипка – это слияние того, что я ощущаю, а также того, что передаёт мне дерево».

Его инструменты уже звучат в Италии, Великобритании, Франции, США, Китае, Японии и Аргентине.

[Гезим Булкари, скрипач]:«Недавно я ремонтировал свою скрипку у Эрли, потому что каждые пять-шесть лет им нужно обслуживание. И мне очень понравилось с ним работать. Я доволен звуком инструмента».

Клён и ель Эрли закупает в Боснии и в итальянских Альпах. Его скрипки стоят 8000 евро, а виолончели – 16 тысяч.

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