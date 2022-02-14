14 мумий возрастом 1000 лет нашли в Перу

14 древних мумий нашли в пещерах в археологическом комплексе Кахамаркилья в Перу. Учёные считают, что этих..

14 древних мумий нашли в пещерах в археологическом комплексе Кахамаркилья в Перу. Учёные считают, что этих людей принесли в жертву. Они жили в доинкскую эпоху.

[Йомира Уаман, археолог]:

«Шесть мумий детей и восемь – взрослых. Анализ подтвердил, что в числе взрослых было две женщины. Остальные мумии мы ещё исследуем».

По мнению археологов, эти люди жили от 800 до 1000 лет назад. Они могли принадлежать культуре Уари либо культуре Лима. Их, возможно, принесли в жертву во время погребения какого-то именитого чиновника или богатого жителя.

[Питер ван Дален Луна, археолог]:

«Эти мумии поместили у входа в гробницу, чтобы они сопровождали умершего на пути мёртвых к конечному пункту назначения. Андские народы верили, что после смерти люди не исчезают. Смерть – это не конец, а начало – переход в параллельный мир».

В ноябре прошлого года в Кахамаркилье нашли связанную мумию. Учёные считают, что как раз во время её погребения и принесли в жертву ещё 14 человек. Вместе с мумиями обнаружили керамические изделия, вязанные вещи и остатки растений.

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