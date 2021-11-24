Что помогло выжить женщине, заблудившейся в джунглях

Жительница Гавайев Аманда Эллер приехала в заповедник Макавао отдохнуть. Она отправилась на короткую прогулку, не взяв с собой телефон, и заблудилась.

Аманда пыталась вернуться к машине, но в итоге зашла ещё глубже в джунгли. «Я слышала голос, который говорил: «Если хочешь жить, продолжай идти»», – сказала она. Аманда доверилась интуиции. «Как только я начинала сомневаться в своей интуиции и пыталась идти не туда, что-то останавливало меня, и на меня падала ветка, или я спотыкалась», – вспоминает 35-летняя Аманда, физиотерапевт и инструктор по йоге.

Когда родители сообщили о пропаже дочери 8 мая 2019 года, поисками занялись спасатели и сотни добровольцев.

Во время своего горе-приключения Аманда также упала со скалы и сломала ногу. После падения она еле ходила, и было трудно найти еду. Аманда остановилась у источника воды, питалась дикой малиной и земляничной гуавой. Пришлось съесть пару мотыльков. Поймать раков не получилось. «Я стала такой худой, что начала сомневаться, смогу ли выжить», – вспоминает Аманда.

После 17 дней скитаний Аманда увидела вертолёт. Она стала махать руками и не смогла сдержать рыданий. «Растительность настолько густая, что это просто чудо, что мы её увидели», – рассказал один из спасателей. По воздуху женщину отправили на обследование в больницу. У неё был перелом ноги, ссадины на лодыжках и сильный солнечный ожог. При этом она была в отличном настроении.



Мама Аманды считает, что дочка смогла выжить потому, что обладала нужными навыками и делала правильные вещи.