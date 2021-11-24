Сахар: чем заменить

Сокращение потребления сахара может улучшить общее состояние здоровья, снизить риск хронических заболеваний и улучшить работу мозга. Если вы хотите избавиться от пристрастия к сахару, то можно заменить его другими подсластителями или вовсе от него отказаться.

Замените сахар фруктами

Когда хочется чего-то сладкого, ешьте фрукты или ягоды. Любой фрукт содержит витамины и антиоксиданты, полезные для организма.

Замените сладкий йогурт простым. Вместо сахара добавьте в него свежие или замороженные ягоды. Мюсли тоже обычно содержат сахар. Берите те, в которых его не больше 1-2 гр на 100 гр. А лучше готовить обычную овсянку, добавляя ягоды или нарезанные фрукты.

В выпечке вместо сахара можно использовать бананы, яблочное пюре или сухофрукты. Будет не так сладко, но вы постепенно снизите тягу к сахару, и вкус станет более выраженным и приятным.

Помните, что сухофрукты, поскольку из них удалена влага, содержат много сахара и калорий. Их лучше есть вместе с продуктами с высоким содержанием белка: орехами или йогуртом.

Выбирайте несладкие напитки

Научитесь ценить натуральный вкус кофе и чая, снижая количество подсластителя в течение нескольких дней.

Газировка содержит много сахара, продаётся в больших ёмкостях. В таких напитках нет ничего питательного. Они не утоляют жажду, а, наоборот, усиливают. Исключите газировку из своего рациона и рациона ваших детей. Лучше пить чистую воду.

Натуральные подсластители

Такие продукты, как мёд, нектар агавы, кленовый сироп и патока – это сахара в натуральной форме. Настоящий кленовый сироп и мёд содержат антиоксиданты и пребиотики, помогающие сбалансировать работу кишечника. Большинство натуральных подсластителей содержат питательные вещества. Но патока – побочный продукт производства белого сахара – хотя и сохраняет многие минералы, но негативно влияет на организм.

Стевия

Стевия – популярный сегодня подсластитель. Его получают из растения Stevia redaudianda – многолетнего кустарника родом из Центральной и Южной Америки. Полученный экстракт из листьев может быть слаще сахара в 50-150 раз. Его следует использовать в малых количествах. Этот продукт не является сахаром и обладает лёгким послевкусием.

Искусственные подсластители

В связи с тем, что сахар несёт организму лишние калории, появилось множество новых некалорийных искусственных подсластителей, таких как аспартам (противопоказан беременным), сахарин (не усваивается организмом) и сукралоза. Они содержат мало или 0 калорий и не способствуют развитию кариеса, но могут быть вредны для здоровья. К их потреблению нужно подходить осторожно.

Ксилитол и сахарные спирты

Сахарные спирты – это органические соединения, получаемые из сахаров. Это тип углеводов, которые не относятся ни к сахарам, ни к спиртам. Но их химическая структура похожа на сахар. Они низкокалорийные. Их добавляют в жевательную резинку, конфеты и выпечку. Распространённые сахарные спирты – ксилит, эритрит, сорбит и мальтит.

Ксилит или ксилитол задерживает рост бактерий в полости рта, предотвращая выработку кислот, вызывающих кариес. Ксилит рекомендуют при запорах, диабете и ожирении. Он оказывает стимулирующее воздействие на иммунную и пищеварительную системы. Считается, что все сахарные спирты обладают схожими полезными свойствами.

Они действуют как пребиотики, питая жизненно важные бактерии в кишечнике. Способствуют здоровью костей, предотвращая возникновение остеопороза. Согласно исследованиям, ксилит увеличивает образование коллагена, необходимого для здоровой кожи.

Из чего получают сахарные спирты

Ксилитол в основном получают из берёзы или кукурузных початков. Если на этикетке не указано, что он берёзовый, то, скорее всего, он получен из кукурузы. Эритрит получают путём ферментации кукурузного крахмала. Сорбит – из кукурузного сиропа, а мальтит – в основном, из кукурузного крахмала.

Используйте подсластители, чтобы снизить тягу к сладкому. Но всё же старайтесь найти причину пристрастия. И тогда вы сможете снизить зависимость, а в дальнейшем и вовсе отказаться от сахара. Такой подход принесёт пользу вашему здоровью.