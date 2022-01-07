Китайцы называют «позором» требование от Evergrande снести 39 домов

Жители китайского искусственного архипелага Хайхуа недовольны предстоящим сносом. Они живут на участке суши, который обустраивала компания..
Дата загрузки: 2022-01-07
Власти города Даньчжоу провинции Хайнань недавно распорядились, чтобы застройщик снёс 39 домов на архипелаге, которые он возвёл незаконно. На это дали 10 дней.[И Кэтун, жительница Даньчжоу]:
«Думаю, это позор, настоящий позор. Потратили столько денег. Столько труда и ресурсов растратили впустую». [Ян Линь, жительница Даньчжоу]:
«Их почти достроили! Уму непостижимо, что их должны снести. Власти должны были их сохранить для других нужд. Многие здесь говорят, что не хотят сноса. Дома можно как-то использовать».
Задолженность Evergrande перед кредиторами и инвесторами превышает 300 миллиардов долларов. 3 января компания приостановила торговлю своими акциями в Гонконге, сославшись на то, что должна опубликовать какую-то «внутреннюю информацию».
В декабре застройщик также пропустил выплаты по облигациям международных займов на сумму более 20 миллиардов долларов. После этого рейтинговые агентства признали их дефолтными.
В конце декабря Evergrande также пропустила купонные выплаты на сумму 255 миллионов долларов.
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