Китайцы называют «позором» требование от Evergrande снести 39 домов

Жители китайского искусственного архипелага Хайхуа недовольны предстоящим сносом. Они живут на участке суши, который обустраивала компания..

Жители китайского искусственного архипелага Хайхуа недовольны предстоящим сносом. Они живут на участке суши, который обустраивала компания Evergrande. Сегодня на ней висит крупнейший в мире долг.

Власти города Даньчжоу провинции Хайнань недавно распорядились, чтобы застройщик снёс 39 домов на архипелаге, которые он возвёл незаконно. На это дали 10 дней.

[И Кэтун, жительница Даньчжоу]:«Думаю, это позор, настоящий позор. Потратили столько денег. Столько труда и ресурсов растратили впустую». [Ян Линь, жительница Даньчжоу]:«Их почти достроили! Уму непостижимо, что их должны снести. Власти должны были их сохранить для других нужд. Многие здесь говорят, что не хотят сноса. Дома можно как-то использовать».

Задолженность Evergrande перед кредиторами и инвесторами превышает 300 миллиардов долларов. 3 января компания приостановила торговлю своими акциями в Гонконге, сославшись на то, что должна опубликовать какую-то «внутреннюю информацию».

В декабре застройщик также пропустил выплаты по облигациям международных займов на сумму более 20 миллиардов долларов. После этого рейтинговые агентства признали их дефолтными.

В конце декабря Evergrande также пропустила купонные выплаты на сумму 255 миллионов долларов.

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