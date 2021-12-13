В России общее число случаев COVID-19 превысило 10 млн

Более десяти миллионов случаев COVID-19 выявили в России с начала пандемии. При этом четвёртая волна эпидемии..

Более десяти миллионов случаев COVID-19 выявили в России с начала пандемии. При этом четвёртая волна эпидемии идёт на спад, также сокращается число смертей за сутки.

Так, по данным на 12 декабря, в стране зарегистрировали менее 30 тысяч новых случаев заражения – впервые с середины октября. Умерли 1130 пациентов. Это самый низкий показатель с конца октября. В общей сложности в стране скончались почти 290 тысяч человек.

Между тем миру угрожает новый штамм «омикрон». ВОЗ сообщила, что его выявили уже в 63 странах. В России известны 16 случаев. ВОЗ предупреждает, что вакцины могут оказаться малоэффективны против нового варианта коронавируса. При этом «омикрон», возможно, будет распространяться быстрее дельта-штамма.

Также ВОЗ отмечает, что новый штамм менее опасен, чем предыдущий. Однако в России готовятся к возможной вспышке заболеваемости. Президент страны поручил правительству обеспечить поставки лекарств и кислорода в больницы, а также подготовить дополнительные койки для пациентов с ковидом.

[Андрей, житель Москвы]:

«Я думаю, это всё – это будет жить с нами долго. То есть, по сути, эта штука будет сопровождать нас и помогать нам становиться лучше. Вот и всё». [Антон, житель Москвы]:

«Ну я думаю, что это ещё больше года точно будет продолжаться. Такой вот примерно режим, такие примерно показатели статистики».

В конце октября по всей России ужесточили карантинные меры. При этом в разных регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации ввели разные ограничения. Одинаковым для всех остаётся соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

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