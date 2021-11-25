Турки спешат заправиться после падения лиры

Тысячи турков стоят в очередях за бензином и ругают правительство. Заправки работают на пределе возможностей. В..

[житель Анкары]:

«Обычно я не беспокоюсь, смогу ли заправиться. Но посмотрите на это: люди лезут по головам».

Тысячи турков стоят в очередях за бензином и ругают правительство. Заправки работают на пределе возможностей. В полночь ожидается резкое подорожание бензина.

Подорожание вызвано рекордным падением лиры – национальной валюты. Во вторник её курс упал более чем на 15% по отношению к доллару. Несмотря на то, что потом валюта немного восстановилась, ожидают, что цены вырастут не только на бензин, но и на другие товары.

[житель Анкары]:

«В таких сложных экономических условиях люди ждут в этих очередях, чтобы сэкономить 30 лир. И это показывает, в каком положении наша страна».

С начала года лира потеряла 45% своей стоимости. И примерно половина потерь пришлась на прошлую неделю.

[житель Анкары]:

«Мне 45 лет. Правительство встало у руля 20 лет назад. В каждом выступлении они говорили, что очереди за бензином были раньше, но не сейчас. Однако теперь нас наверное замучила ностальгия, мы соскучились по всему этому».

Причина спада – в урезании процентных ставок, на котором настаивает президент Тайип Эрдоган. Это, по его мнению, увеличит экспорт, привлечёт инвестиции и создаст рабочие места.

Но многие экономисты называют такую политику безрассудной. Оппозиция уже призвала провести досрочные выборы. На улицах городов начали вспыхивать антиправительственные протесты.

Это Стамбул. В жилом районе Кадыкёй демонстрацию устроили сотни человек. Однако их быстро разогнала полиция. Десятки арестовали.

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