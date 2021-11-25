Страшное ДТП в Болгарии: выжившие вспоминают, как горел автобус

[Медина Луфтифу, пострадавшая]:

«Был чёрный дым, как будто взорвалась бомба. Мы все спали, было два часа ночи. Я слышала, как плакали дети. Там было много детей».

Предыдущая ночь была самой ужасной в жизни Медины. Но ей, можно сказать, повезло. Она – среди немногих выживших в страшном ДТП в Болгарии.

Ничего не предвещало беды. Отдохнувшие за выходные туристы возвращались на автобусе домой из Стамбула в Скопье – столицу Северной Македонии.

[Гезим Сулеймани, пострадавший из Сербии]:

«Я сидел слева от прохода. И вдруг увидел, как автобус понесло вправо. Потом он с грохотом врезался в ограждение. Я обхватил руками свою невесту. Потом начался пожар, автобус остановился метров через 20. Люди паниковали – кричали, звали на помощь. Всё было в дыму. К счастью я нашёл аварийный молоток и разбил окно. Я выпрыгнул первым, за мной – ещё три человека, и потом – моя невеста. Она не могла идти. Я отнёс её метров на 150 от автобуса на другую сторону дороги».

Оставшиеся в салоне сгорели заживо. По словам очевидцев, в пепел. Погибло 45 человек, включая 12 детей. Выжили всего семеро – те, кому удалось вовремя выбраться из горящего автобуса. Сейчас они в больнице в Софии. У всех ожоги, одному прооперировали ногу.

[пострадавшая из Северной Македонии]:

«Я спала, потом все начали кричать. Я пыталась найти молоток, чтобы выбить окно, но не могла. Не помню, как, но стекло разбилось, и я смогла выбраться».

В списке пассажиров числился 51 человек. Судя по именам, большинство – северомакедонские албанцы. Власти Скопье объявили трёхдневный траур.

Эта деревенская школа в Северной Македонии сегодня закрылась раньше. Здесь – тоже траур. Девятиклассница Аниса на уроки больше не придёт никогда. Как и её мама Фикриджа. Она преподавала здесь македонский язык. Обе были в злополучном автобусе. Обе погибли.

[Фати Исени, родственник погибших]:

«Очень тяжело. Мой родственник – отец и муж погибших – там внутри, мы не можем его успокоить. Что тут сделаешь… Такова была божья воля».

Причины аварии пока выясняют – ведётся следствие. Основных версии две – техническая неисправность и ошибка водителя.

Это ДТП стало самым смертоносным в истории Болгарии.

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