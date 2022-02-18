Робот-крот ползает в зерне и ищет жуков и грибок

Этот робот поможет фермерам сохранить зерно. Он умеет в него зарываться и находить очаги заражения. Аппарат..

Этот робот поможет фермерам сохранить зерно. Он умеет в него зарываться и находить очаги заражения.

Аппарат может пробраться вглубь на 10 метров и сообщить об уровне температуры и влажности. Если они повышены – это первый признак того, что там могут размножаться грибок или жучки. А испорченное зерно уже нужно утилизировать.

[Лоренцо Конти, создатель робота]:«Количество зерна, которое каждый год теряют в мире на этапе хранения, превышает 630 миллионов тонн. Это более 20% общего объёма в хранилищах».

Фермер Роберт Нил еженедельно проверяет зерно на своих складах. Это долгая и кропотливая работа. По его словам, главная проблема в том, что места размножения жуков не видно. Когда их замечают, спустя несколько недель, уже поздно что-то делать.

[Роберт Нил, фермер]:«Если неправильно заполнить зернохранилище, то начинают повышаться температура и влажность, из-за чего жуки размножаются быстрее. Также быстрее растут микотоксины и грибки».

Из-за того, что поиски ведутся вручную, часто можно пропустить «горячую точку». А этот робот-крот проберётся даже в самые далёкие углы, а потом отправит все данные на смартфон через приложение.

[Артём Лукьянов, технический директор компании-разработчика]:«Он движется, захватывая колёсами зёрна. Если направить рёбра так, чтобы они начали захватывать, то аппарат начнёт расчищать поверхность под собой. А если сделать колёса гладкими, то он будет опускаться намного медленнее».

А ещё он сможет обнаружить в зерне прослойки воздуха. Они очень опасны для тех, кто ходит сверху. Были случаи, когда из-за них фермеров затягивало вглубь, как в зыбучие пески, и они задыхались.

Разработчики продолжат тестировать устройство. Вполне возможно, что его окончательный вариант будет с кабелем. Во-первых, это позволит ему работать намного дольше. Во-вторых, если робот сломается, его будет проще найти.

Ожидается, что в продажу он поступит уже этим летом.

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