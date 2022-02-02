Молоко из торгового автомата: кенийцы придумали, как сэкономить

Торговые автоматы в Кении очень популярны. Настолько, что в них можно купить самые неожиданные товары. Это..

Торговые автоматы в Кении очень популярны. Настолько, что в них можно купить самые неожиданные товары. Это не только закуски, сладости или газированная вода.

В таком автомате люди привыкли покупать обычные продукты питания, такие как растительное масло. А недавно через них также начали продавать молоко.

Амос Нджери держит молочную ферму в центре Кении. Его день начинается с уборки хлева. Потом он кормит своих коров и проверяет, все ли здоровы, а затем их доит.

Следующий этап – процедить, пастеризовать и разлить в тару. А потом его поставляют в местные магазины, где продают через торговые автоматы.

[Амос Нджери, фермер]:

«Я основал ферму в 2017 году. Начал с телят. Сейчас у меня 11 коров. Из них семь дают молоко. Каждый день получаю около 210 литров».

Каждый день он зарабатывает более 100 долларов. Это позволяет его семье водить детей в школу и не беспокоиться о завтрашнем дне.

В целом автоматы в Кении пользуются спросом, поскольку их легко содержать, и электричества уходит немного. При этом фермерам удаётся больше заработать.

Раньше розничные продавцы закупали у них молоко по очень низкой цене. С появлением автоматов всё изменилось.

Для покупателей это тоже выгоднее, поскольку цена для них наоборот сократилась.

[София Али, покупательница]:

«Молоко из автомата очень доступное. Один литр стоит 60 центов. А в магазине пол-литра обойдётся в 50 центов. То есть оно дешевле».

Молоко хранится в специальном холодильнике. Можно выбрать любой объём, который нужен покупателю. При этом некоторые выражают опасения по поводу условий хранения продукта, а также его транспортировки.

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