Европейцы выстраиваются в очереди за дешёвым бензином

Автомобили ждут в длинных очередях, чтобы наполнить баки бензином. Это Мадрид, и на этой заправке топливо..

Автомобили ждут в длинных очередях, чтобы наполнить баки бензином. Это Мадрид, и на этой заправке топливо немного дешевле, чем на остальных. На фоне роста мировых цен на нефть оно дорожает. [Денис Берронес, житель Мадрида]:«Становится всё хуже и хуже. Каждый день просыпаешься и обнаруживаешь, что бензин стал на 15-20 центов дороже».

Обычно более низкие цены на топливо устанавливают не сетевые, а небольшие частные заправки. Теперь от желающих заправиться нет отбоя.

[Луис Мартинес, житель Мадрида]:«Мы сейчас заправляемся, для меня это обычное дело, я делаю так каждую субботу, но теперь приходится ждать в очереди».

Рост цен на сырую нефть на мировых рынках привел к самому большому еженедельному скачку цен на бензин на некоторых заправочных станциях по всей Испании. Кое-где цена за литр топлива превысила два евро.

А это итальянская Сицилия. Здесь тоже очереди. На некоторых заправках дизель даже дороже, чем в Испании: более 2,5 евро за литр.

После того как США, ЕС и их союзники наложили на Россию санкции, топливо и продукты для простых европейцев становятся всё дороже. Опасаются, что может начаться тотальная рецессия.

В Соединённых Штатах топливо тоже дорожает. Так, 8 марта цена на бензин преодолела исторический максимум и достигла 4 долларов 17 центов за галлон. В прошлый раз рекорд был установлен в 2008 году. Тогда цена составила 4 доллара 11 центов за галлон.

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