На выставке в Ираке представили 2000 археологических реликвий

Более 2000 артефактов, найденных иракскими и зарубежными археологами, представили на выставке в Багдаде. Сейчас на раскопках..
Дата загрузки: 2021-12-31
[Лайт Маджид, сотрудник комитета по археологии Ирака]:
«Здесь есть важные археологические находки – металлические предметы, а также – глиняные и каменные таблички с клинописными письменами».
В числе экспонатов – глиняная табличка возрастом 3500 лет. На ней написаны строки из «Эпоса о Гильгамеше». Это одно из величайших литературных произведений Древнего Востока, а также – одно из старейших сохранившихся в мире.
Многие артефакты, включая эту табличку, были украдены из музеев и вывезены контрабандой за рубеж во время войны. Сейчас многие экспонаты вернулись в страну, и их снова можно увидеть на выставках.
Власти также продолжают разыскивать множество других археологических реликвий, пропавших во время вооружённого конфликта.
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