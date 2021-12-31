На выставке в Ираке представили 2000 археологических реликвий

Более 2000 артефактов, найденных иракскими и зарубежными археологами, представили на выставке в Багдаде. Сейчас на раскопках..

[Лайт Маджид, сотрудник комитета по археологии Ирака]:

«Здесь есть важные археологические находки – металлические предметы, а также – глиняные и каменные таблички с клинописными письменами».

Более 2000 артефактов, найденных иракскими и зарубежными археологами, представили на выставке в Багдаде. Сейчас на раскопках в Ираке работают команды учёных из Франции, Италии и Великобритании. Они помогают возродить культурную жизнь страны.

В числе экспонатов – глиняная табличка возрастом 3500 лет. На ней написаны строки из «Эпоса о Гильгамеше». Это одно из величайших литературных произведений Древнего Востока, а также – одно из старейших сохранившихся в мире.

Многие артефакты, включая эту табличку, были украдены из музеев и вывезены контрабандой за рубеж во время войны. Сейчас многие экспонаты вернулись в страну, и их снова можно увидеть на выставках.

Власти также продолжают разыскивать множество других археологических реликвий, пропавших во время вооружённого конфликта.

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