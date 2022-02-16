Новая выставка о Стоунхендже открылась в Лондоне

Знаменитый каменный монумент Стоунхендж находится в сельской местности Англии. Древние люди впервые начали селиться здесь примерно..

Знаменитый каменный монумент Стоунхендж находится в сельской местности Англии.

Древние люди впервые начали селиться здесь примерно 5000 лет назад. А каменные глыбы установили в поздний неолит около 2500 лет до нашей эры.

И до сих пор многие загадки этого сооружения не смогли разгадать. Кто его построил и зачем?

Новая выставка в Лондоне пытается копнуть глубже в эти тайны.

На ней собрали 430 экспонатов. Это и каменные монументы, которые нашли неподалёку, и предметы, которым пользовались в древности жители этого региона.

Куратор выставки говорит, что в разные периоды Стоунхендж использовали по-разному.

[Нейл Уилкин, куратор выставки]:

«В один исторический промежуток – например, как кладбище. А позже он стал чем-то вроде собора, куда люди приходили молиться и проводить церемонии».

Один из самых интересных экспонатов называется Сихендж. Это круг из деревянных столбов, который обнаружили на пляже в Норфолке. Его построили примерно тогда же, когда и Стоунхендж. Удивительно то, что балки пролежали в иле более 4000 лет, но выглядят, будто их сделали в прошлом году.

[Нейл Уилкин, куратор выставки]:

«Это перевёрнутые вверх ногами дубы. Их корни направлены в небеса. Возможно, так люди устанавливали мост между подземным миром и богами».

Многие экспонаты нашли в других странах Европы. Они связаны со Стоунхенджем возрастом, а ещё тем, что в них прослеживаются астрономические мотивы. Так, многие указывают на солнцестояние и движение светила по небосводу.

Британский музей находится почти в 150 километрах от монумента. Но организаторы выставки надеются, что он позволит приоткрыть завесу тайны и станет окном к пониманию этого исторического памятника. Посетителей ждут до 17 июля.

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