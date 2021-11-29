На Мартинике продолжаются погромы, вызванные антиковидными мерами

Погромы, поджоги и грабежи продолжаются на карибском острове Мартиника из-за антиковидных мер. С 25 ноября здесь..

Погромы, поджоги и грабежи продолжаются на карибском острове Мартиника из-за антиковидных мер. С 25 ноября здесь действует комендантский час.

Теперь протестующие разгромили автозаправочную станцию, экскаватором повредили здание почты и сорвали со стены банкомат. Полиция арестовала девять человек.

Антиковидные меры на своей заморской территории ввело правительство Франции. Большинство чернокожего населения не желает мириться с обязательной вакцинацией медицинских работников. Министерство здравоохранения уже отодвинуло срок до конца декабря.

Но протесты не стихают, а ночные беспорядки усиливаются. Водителям приходится ехать в объезд из-за баррикад на дорогах.

Ранее массовые протесты прокатились и по Гваделупе – другой заморской территории Франции. Они также сопровождались беспорядками и стычками с полицейскими. По данным МВД Франции, и на Гваделупе, и на Мартинике протестующие применяли огнестрельное оружие.

Некоторые жители островов заявляют, что, навязывая принудительную вакцинацию, их возвращают в эпоху рабства.

Короткая ссылка на эту страницу: