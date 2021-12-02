Как пара предотвратила ограбление во время обеда

Это происшествие произошло вечером в Элизабеттауне в штате Кентукки. Полицейские-молодожёны Чейз и Николь ужинали в ресторане в нерабочее время. В зал зашёл мужчина крупного телосложения и направился к кассе.

Он достал пистолет, направил на кассира и потребовал деньги. Пара полицейских отреагировала быстро, нацелив своё оружие на злоумышленника. Тот испугался, бросил пистолет и попытался скрыться. Полицейские стали его преследовать.