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Телеканал NTD

Как пара предотвратила ограбление во время обеда

Как пара предотвратила ограбление во время обеда
Как пара предотвратила ограбление во время обеда

Это происшествие произошло вечером в Элизабеттауне в штате Кентукки. Полицейские-молодожёны Чейз и Николь ужинали в ресторане в нерабочее время. В зал зашёл мужчина крупного телосложения и направился к кассе.

Он достал пистолет, направил на кассира и потребовал деньги. Пара полицейских отреагировала быстро, нацелив своё оружие на злоумышленника. Тот испугался, бросил пистолет и попытался скрыться. Полицейские стали его преследовать.

Грабителя задержали с помощью местных полицейских в центре города Луисвилл. Подозреваемому мужчине 30 лет, и он уже имел судимости. Происшествие в ресторане снято на камеру наблюдения. Смотрите видео, которое стало вирусным.

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