Тысячи мигрантов не могут покинуть юг Мексики

Несколько тысяч мигрантов с острова Гаити застряли на юге Мексики. Они шли караваном к границе США...
Дата загрузки: 2021-12-02
С прошлой недели сотни мигрантов перевезли в другие штаты. Однако тысячи человек по-прежнему остаются здесь. У многих просто закончились деньги на дальнейшее путешествие.
[Ролди, мигрант с Гаити]:
«У меня на руках документы уже четыре месяца. Но я пока не могу отсюда уехать, потому что они мне не позволяют. Тут вся моя семья. Мы сидим под солнцем и голодаем. Но нам не разрешают уйти, потому что нет билетов».
[Марселин Пьер, мигрант с Гаити]:
«Не понимаю, что происходит. Мы живём, как звери. У детей температура и кашель. Тут все больные. Почти две недели мы стоим в очередях, но чиновники к нам не приходят».
Терпение у людей на исходе. Они требуют, чтобы им дали возможность свободно передвигаться по территории страны и устраиваться на работу.
[Жан Пьер, мигрант с Гаити]:
«Людям сложно, они под солнцем и плохо едят. Воды нет, негде помыться. (Репортёр: У вас получается спать?) Мы спим плохо. Тут дети. Думаю, миграционные службы должны найти другой способ».
В целом с юга Мексики в сторону США в последнее время выдвинулось три каравана. Попытки мексиканских властей их остановить не увенчались успехом.
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