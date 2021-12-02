Тысячи мигрантов не могут покинуть юг Мексики

Несколько тысяч мигрантов с острова Гаити застряли на юге Мексики. Они шли караваном к границе США...

Несколько тысяч мигрантов с острова Гаити застряли на юге Мексики. Они шли караваном к границе США. Перешли в штат Чьяпас из Гватемалы. Но здесь начались проблемы. Мексиканские власти требуют оформить визы и получить все документы. Образовались очереди.

С прошлой недели сотни мигрантов перевезли в другие штаты. Однако тысячи человек по-прежнему остаются здесь. У многих просто закончились деньги на дальнейшее путешествие.

[Ролди, мигрант с Гаити]:

«У меня на руках документы уже четыре месяца. Но я пока не могу отсюда уехать, потому что они мне не позволяют. Тут вся моя семья. Мы сидим под солнцем и голодаем. Но нам не разрешают уйти, потому что нет билетов». [Марселин Пьер, мигрант с Гаити]:

«Не понимаю, что происходит. Мы живём, как звери. У детей температура и кашель. Тут все больные. Почти две недели мы стоим в очередях, но чиновники к нам не приходят».

Терпение у людей на исходе. Они требуют, чтобы им дали возможность свободно передвигаться по территории страны и устраиваться на работу.

[Жан Пьер, мигрант с Гаити]:

«Людям сложно, они под солнцем и плохо едят. Воды нет, негде помыться. (Репортёр: У вас получается спать?) Мы спим плохо. Тут дети. Думаю, миграционные службы должны найти другой способ».

В целом с юга Мексики в сторону США в последнее время выдвинулось три каравана. Попытки мексиканских властей их остановить не увенчались успехом.

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