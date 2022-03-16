Всё ещё за решеткой, но впервые более чем за 15 лет он почувствует свободу. Это один..

Четырёх бенгальских тигров спасли из вагона и выпустили на волю в ЮАР

Всё ещё за решеткой, но впервые более чем за 15 лет он почувствует свободу.

Это один из четырёх бенгальских тигров, спасённых из бродячего цирка в Аргентине. Он будет жить в заповеднике для больших кошек в ЮАР.

Бродячий цирк бросил животных ещё 15 лет назад. Потом они жили в ужасных условиях в вагоне поезда.

После 70-часовой поездки сотрудники природоохранной организации Four Paws доставили их в новый дом.

[Амир Халил, ветеринар Four Paws]:

«Когда впервые откроется дверь, не думаю, что они поверят, что свободны. Это так же трудно для животного, как и для человека. Представьте, что вы взаперти в течение 15 лет в каком-то месте, и однажды дверь открывается».

Сначала тигров выпустили в специальные вольеры. Но они всё равно максимально близко к дикой природе. Некоторые – впервые в жизни.

[Амир Халил, ветеринар Four Paws]:

«Я был больше взволнован, чем тигры. Я думал, что им будет страшно выходить. Но они сразу вышли. Они хотели изучить это место, понюхать траву, попробовать её на вкус».

Тигров разделят на две пары и поместят в два разных вольера. Смотрители говорят, что большие кошки уже успели подружиться.

Следующий шаг – вольер большего размера.

Тиграм, которых используют в цирках, часто удаляют когти и содержат в стеснённых условиях.

Доктор Халил призывает правительства принять дополнительные меры, чтобы запретить содержание и разведение диких животных частными лицами или компаниями.

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