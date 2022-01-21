Рельсы, усыпанные обрывками картонных коробок и упаковочной бумаги. Это результат нападений железнодорожных воров на грузовые поезда...

«Похоже на страну третьего мира»: как в США мародёры грабят поезда

Рельсы, усыпанные обрывками картонных коробок и упаковочной бумаги. Это результат нападений железнодорожных воров на грузовые поезда. Можно подумать, что это снято в стране третьего мира. Но это Калифорния – самый богатый штат США.

Эти кадры шокировали мир. Десятки мародёров пользуются случаем на участке в центре Лос-Анджелеса, где поезда замедляют ход или полностью останавливаются. Они нацеливаются на посылки из Amazon и UPS. В итоге тысячи людей не получили заказанных товаров.

[Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии]:

«Я вижу то, что видят остальные. И я спрашиваю себя: «Что вообще происходит?» Похоже на страну третьего мира».

По словам губернатора Калифорнии, здесь действуют организованные банды. Они используют болторезы, чтобы открывать грузовые контейнеры.

[Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии]:

«Этих людей арестовывают по отдельности, они как будто не связаны между собой. Но это не так».

Сейчас пути постоянно убирают, но мусор появляется снова. Власти обещают усилить патрулирование этого участка.

Стоит отметить, что недалеко располагается лагерь для бездомных. Кроме того, штат продвигает политику открытости в отношении нелегальных мигрантов, поэтому сюда устремляются тысячи людей, прибывших из бедных стран Центральной Америки.

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