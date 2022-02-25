Фермер на самолёте: как скотоводы экономят деньги и время

Фермеры Австралии взмывают в небо. На северо-западе штата Квинсленд скотоводов обучают новым навыкам.

Колин Бернетт привык проезжать тысячи километров от своей фермы до отдалённых пастбищ. Но скоро всё изменится.

[Колин Бернетт, фермер]:«Я проезжаю на своей машине 60-70 тысяч километров в год. Теперь я буду делать это в два раза быстрее, если не больше».

Колин станет одним из первых выпускников новой лётной школы, которая открылась недалеко от его фермы. Уже скоро он получит лицензию частного пилота.

Раньше, чтобы научиться летать, нужно было ездить в другой штат.

[Колин Бернетт, фермер]:«Здорово, что она всего в паре часов от дома. У большинства скотоводов в сезон дождей бывают простои, поэтому они могут сюда приехать».

Уже в первую неделю после открытия в школу потянулись будущие студенты, ведь лицензия пилота позволит им хорошо сэкономить время и деньги.

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[Мэтью Маннс, инструктор]:«Здесь очень мало лётных школ, но спрос на лётную подготовку и полёты в целом очень высокий». [Коннор Трим, пилот]:«Получить лицензию пилота очень легко. По сути, вы можете путешествовать в любую точку Австралии. Это очень весело. Можно делать это просто для удовольствия».