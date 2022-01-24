Трагедия в Гане: взрыв уничтожил целый посёлок

Эти обломки и куски искорёженного металла хранят много воспоминаний для пастора Дерека Эшуна. Многое напоминает о..

Эти обломки и куски искорёженного металла хранят много воспоминаний для пастора Дерека Эшуна. Многое напоминает о некогда счастливых днях.

[Дерик Эшун, пастор]:

«Это дом моей семьи. Вон плакат с моим изображением».

Для жителей посёлка Апиате в Гане всё изменилось 20 января. Грузовик, который вёз взрывчатку на шахту, попал в ДТП и загорелся всего в двух шагах от местной церкви. Последовал взрыв. Посёлок сравняло с землёй. Погибло не менее 17 человек, ещё 180 пострадали. Разрушено около 500 домов.

[Дерик Эшун, пастор]:

«В этой общине жило около 865 человек. Но после взрыва я вижу здесь человек сто. Я был в больнице, туда привезли несколько трупов – где-то восемь мужчин. Ещё я видел тела троих детей».

Грузовик принадлежал испанской компании Maxam. В нём было 10 тонн взрывчатых веществ, предназначенных для подрыва горной породы на золотом руднике канадской компании Kinross Gold Corporation. Шахта находится в 140 километрах севернее.

Грузовик столкнулся с мотоциклом. Прежде чем взорваться, он горел 45 минут. За это время собралось много зевак. Люди фотографировали и снимали видео. По словам очевидцев, ни пожарные, ни полицейские не пытались их разогнать.

[Дерик Эшун, пастор]:

«Мы ждём, чтобы власти восприняли эту трагедию очень-очень серьёзно и позаботились о жителях этого города. Они потеряли всё. Власти должны убедиться, что компания, которой принадлежала машина, заплатит за все разрушения».

В полиции Ганы заявляют, что грузовик сопровождал эскорт с мигалками. Но местные жители говорят, что ничего такого не видели, и об опасности их никто не предупреждал. Инцидент обещают тщательно расследовать.

У этого жителя при взрыве погибли девушка и её мать. В момент трагедии они готовили обед. Всего за несколько часов до этого он завтракал вместе с ними.

[Ассемени Кен, жених погибшей]:

«Они мертвы. Я не успел на ней жениться, но её мать знала, что я собирался».

Сам мужчина работает в соседнем посёлке – продаёт свечи. Это его и спасло.

[Ассемени Кен, жених погибшей]:

«Мне очень грустно. Но я благодарю Бога за то, что имею, потому что даже когда я просто стою здесь, со мной может что-то случиться. Поэтому я благодарю Господа».

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