Во Франции участились несчастные случаи во время охоты

[Танги ле Дигу, житель Франции]:

«Я услышал рядом необычный звук. Вдруг я увидел, что в кухонном окне – дыра. А несколько секунд назад я стоял прямо напротив того места».

Житель Франции Танги вспоминает момент, когда шальная пуля попала в его дом. На кухонном окне она не остановилась. Пробила стекло в другой двери, потом ещё одну дверь, и только потом застряла в стене. Это была охота на медведя неподалёку.

[Элоид Фризон, жительница Франции]:

«Теперь, когда рядом с домом охотятся и я слышу выстрелы, я пригибаюсь и не подхожу к окнам. Разве это нормально?»

Подобных инцидентов в последнее время во Франции всё больше. Некоторые – с летальным исходом. Теперь звучат призывы ограничить охоту.

На веб-сайте французского Сената даже появилась петиция. Она собрала более 120 тысяч подписей. Её создали после гибели 25-летнего молодого человека. Его случайно застрелили во время охоты на кабана. В это время он был у себя в саду.

[Леа Жильяр, подруга убитого]:

«Морган мог быть вашим братом, вашим отцом – кем угодно».

Одно из требований петиции – запретить охоту по выходным, чтобы не ставить под угрозу гуляющих в лесу людей и собирателей грибов. Однако охотники говорят, что с этим не согласны. Для многих сельских жителей это развлечение, можно сказать, – образ жизни.

[охотник]:

«У кого-то, может быть, нет свободного времени в будние дни – только в выходные. То есть этих людей накажут. А это уже нападка на свободу». [охотница]:

«Всем объявляют, что начался охотничий сезон, но встречаются люди, которые одеваются во всё чёрное. Да, мы должны быть осторожными, и мы не говорим этим людям, чтобы они не ходили на пробежки. Но они должны сделать так, чтобы их было видно».

За охотничий сезон 2020-21 годов зафиксировали семь случаев смерти людей и более 70 ранений.

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