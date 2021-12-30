Частные самолёты в период пандемии: роскошь или необходимость?

Выбрать, когда лететь и с кем – бесспорное преимущество во время пандемии. В то время как..

Выбрать, когда лететь и с кем – бесспорное преимущество во время пандемии. В то время как обычных авиарейсов в этот период стало значительно меньше, чартерные авиакомпании говорят, что спрос на их услуги, наоборот, возрос.

Среди них компания OysterJet с главным офисом в Вене. Её глава отмечает, что на рынке образовался огромный спрос на частные самолёты.

[Мануэль Густерер, глава OysterJet]:

«Подержанные самолёты, можно сказать, недоступны. А срок ожидания новых заказов – два-три года».

Сейчас загруженность чартерных авиакомпаний даже больше, чем было до пандемии. По некоторым оценкам, рейсов стало больше на 15%.

[Стефан Ларрьё, пилот]:

«С началом пандемии произошло две вещи: стало больше новых клиентов, и спрос на полёты также значительно вырос. Сейчас он продолжает расти».

По словам пилотов, теперь люди начинают осознавать, что пользоваться частными авиакомпаниями намного выгоднее и быстрее.

[Стефан Ларрьё, пилот]:

«Раньше они вставали в пять утра, а потом возвращались через три дня в 11 ночи. Теперь благодаря чартерным рейсам можно слетать за день».

При этом полёты на частных самолётах – теперь прерогатива не только самых богатых.

[Доминик Шилье, представитель Magnum FBO]:

«Все так путешествуют, поскольку это безопасно по сравнению с обычными авиакомпаниями и бизнес-классом. И разница в цене не очень большая».

Например, полёт из Вены в Цюрих бизнес-классом стоит более 1000 евро. На частном самолёте цена всего рейса без доп. услуг составит примерно 6-7 тысяч, для группы людей это выгодней.

Чартерные авиакомпании также становятся популярны, поскольку в период пандемии очень сложно подобрать стыковочные рейсы, если нужно делать пересадку.

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