Эту местность лучше всего можно рассмотреть с высоты птичьего полёта. Это одна из крупнейших в Австралии..

Как живётся на одной из крупнейших в Австралии ферм по разведению шотландских коров

Эту местность лучше всего можно рассмотреть с высоты птичьего полёта. Это одна из крупнейших в Австралии ферм по разведению абердин-ангусской породы коров. Их мясо славится нежностью и изысканностью.

Хозяйство принадлежит одной семье. И ей пришлось приспособиться к суровым условиям пустынного климата.

[Ангус Маккей, владелец фермы]:

«В год здесь выпадает 20-25 сантиметров осадков. Это довольно мало».

Ангус и Кимберли – фермеры в третьем поколении. Это хозяйство основали в 1962 году. Мужчине было 24, когда он принял бразды правления от своего отца.

Абердин-ангусская порода, которую здесь разводят, – довольно редкая, родом из Шотландии. В общей сложности здесь 4,5 тысячи голов. Главная особенность фермы в том, что она органическая. Для центральной Австралии это тренд.

К работникам здесь относятся как к членам семьи. И это очень важно, особенно в периоды засухи.

[Кимберли Маккей, владелица фермы]:

«В прошлом году мы пережили трудные времена. И у нас была самая замечательная команда, которая поддерживала нас».

Как ни удивительно, большинство работников на ферме – женщины.

[Кимберли Маккей, владелица фермы]:

«С учётом того, что происходит в Австралии, сейчас довольно сложно нанять персонал, но, похоже, на должности претендует больше женщин. Да, у нас довольно много женщин, которые нам помогают».

До 2019 года площадь фермы составляла 3600 квадратных километров. Затем семья решила купить ещё земли. Приобрела соседний участок. Его владельцами были члены королевской семьи Объединённых Арабских Эмиратов. Разводили верблюдов и ослов.

Однако австралийцы решили распродать этих животных и увеличить поголовье абердин-ангусских коров до 13 тысяч.

В будущем они планируют передать бизнес своим детям.

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