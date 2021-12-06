Жертвы вулкана: поисковые работы на Яве приостановили из-за дождя

Будто взорвалась бомба, и стало очень темно. Так описывают жители Явы смертоносное извержение вулкана. [эвакуированная

Будто взорвалась бомба, и стало очень темно. Так описывают жители Явы смертоносное извержение вулкана.

[эвакуированная]:

«Он будто хотел уничтожить землю».

Извержение произошло в субботу. Семеру – самый высокий вулкан этого острова в Индонезии – начал выбрасывать лаву и пепел. Прямо на жилые дома.

[эвакуированный]:

«Мои родные в безопасности, но много наших соседей погибло». [эвакуированная]:

«Мой второй сын был в школе, я пошла его искать: оказалось, что школа разрушена. К счастью, он выжил. Я не знала, где мой муж, но потом он нашёлся. Оказалось, он упал, у него на лбу рана. Всё разрушено – дома наших родственников, дом родных мужа – ничего больше нет».

Столб пепла был высотой 15 километров. Поток лавы уничтожил мост, который соединял два района.

Жертвами вулкана стало не менее 14 человек. Около ста получили телесные повреждения, в основном – ожоги. Девять человек числятся пропавшими без вести, но поисково-спасательные работы пришлось приостановить из-за непогоды – идёт дождь.

Около 1300 местных жителей эвакуировали во временный центр. Людей просят пока не возвращаться в опасный район.

[Лисванто, глава центра наблюдения за вулканом]:

«Статус горы Семеру всё ещё на уровне 2, что означает, что люди должны быть осторожнее, поскольку потенциальная угроза всё ещё есть».

Высота Семеру – 3600 метров. Это один из 130 действующих вулканов Индонезии. В предыдущий раз извергался в январе. Тогда обошлось без жертв.

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