Жертвы вулкана: поисковые работы на Яве приостановили из-за дождя

Будто взорвалась бомба, и стало очень темно. Так описывают жители Явы смертоносное извержение вулкана. [эвакуированная
Дата загрузки: 2021-12-07
Будто взорвалась бомба, и стало очень темно. Так описывают жители Явы смертоносное извержение вулкана.
[эвакуированная]:
«Он будто хотел уничтожить землю».
Извержение произошло в субботу. Семеру – самый высокий вулкан этого острова в Индонезии – начал выбрасывать лаву и пепел. Прямо на жилые дома.
[эвакуированный]:
«Мои родные в безопасности, но много наших соседей погибло».
[эвакуированная]:
«Мой второй сын был в школе, я пошла его искать: оказалось, что школа разрушена. К счастью, он выжил. Я не знала, где мой муж, но потом он нашёлся. Оказалось, он упал, у него на лбу рана. Всё разрушено – дома наших родственников, дом родных мужа – ничего больше нет».
Столб пепла был высотой 15 километров. Поток лавы уничтожил мост, который соединял два района.
Жертвами вулкана стало не менее 14 человек. Около ста получили телесные повреждения, в основном – ожоги. Девять человек числятся пропавшими без вести, но поисково-спасательные работы пришлось приостановить из-за непогоды – идёт дождь.
Около 1300 местных жителей эвакуировали во временный центр. Людей просят пока не возвращаться в опасный район.
[Лисванто, глава центра наблюдения за вулканом]:
«Статус горы Семеру всё ещё на уровне 2, что означает, что люди должны быть осторожнее, поскольку потенциальная угроза всё ещё есть».
Высота Семеру – 3600 метров. Это один из 130 действующих вулканов Индонезии. В предыдущий раз извергался в январе. Тогда обошлось без жертв.
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