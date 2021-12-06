Назван самый дорогой для жизни город в мире

Где жить дороже всего? Группа экспертов из журнала Economist провела исследование и выяснила, какой город занял..

Где жить дороже всего? Группа экспертов из журнала Economist провела исследование и выяснила, какой город занял лидирующее место в списке.

Этот мегаполис раньше был пятым. Но теперь обогнал даже Париж и Сингапур.

Встречайте, Тель-Авив – самый дорогой для жизни город в мире.

[житель Тель-Авива]:

«Я приехал с севера Израиля. И там продукты и другие товары дешевле почти на половину. В местных ресторанах цены заоблачные. Меня не удивляет, что жить здесь очень сложно».

Тель-Авив считают финансовым и культурным центром Израиля. Здесь все передовые технологии, изысканные рестораны, а также роскошные отели на белоснежных пляжах Средиземного моря. Цены соответствующие.

[Дан Бен-Давид, экономист]:

«Израиль дорогой, а Тель-Авив ещё дороже, чем другие города, поскольку здесь – самые лучшие рабочие места. Именно здесь хочет жить большинство людей».

Даже самые скромные квартиры в центре города могут обойтись в 4 миллиона шекелей. Это более миллиона 200 тысяч долларов.

При этом шекель – одна из самых сильных валют мира частично благодаря иностранным инвестициям в местную технологическую сферу.

Эксперты говорят, что главной задачей правительства должно стать решение транспортной проблемы. Это позволит ездить на работу в город, а жить в соседних городах-спутниках.

Несмотря на то, что в стране на душу населения почти в половину меньше машин, чем в небольших европейских странах, дороги Тель-Авива загружены примерно в три раза больше.

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