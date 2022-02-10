В Индии двое ветеринаров-самоучек спасли тысячи хищных птиц

В Индии два брата Надим и Мохаммед почти 20 лет лечат больных и раненых хищных птиц,..

В Индии два брата Надим и Мохаммед почти 20 лет лечат больных и раненых хищных птиц, а также – спасают осиротевших птенцов. Их клиника находится в Нью-Дели.

У братьев нет ветеринарного образования. Они самоучки.

[Мохаммед Сауд, ветеринар-самоучка]:

«Мы искали информацию в Интернете и читали книги о лечении птиц. Мы также поддерживаем связь с несколькими профессиональными ветеринарами. Они работают с нами в клинике, и мы учимся у них».

В Нью-Дели большинство клиник для птиц находятся в помещениях храмов. Туда не принимают хищных пернатых, потому что они едят мясо.

[Надим Сехзаад, ветеринар-самоучка]:

«Мы лечим коршунов, ястребов, стервятников и сов. Эти птицы едят рыбу, охотятся на цапель и журавлей. Растительная пища им не подходит».

В индийской столице погибает множество птиц, которые получают травмы из-за электрических проводов, высотных зданий и по другим причинам.

Ветеринары-самоучки вылечили уже 23 тысячи пернатых.

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