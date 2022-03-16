Новая сильная вспышка коронавируса началась на северо-востоке Китая

Сотни людей выстроились в очередь, чтобы сделать тест на COVID-19. Это северо-восток Китая. Здесь фиксируют резкий..
Дата загрузки: 2022-03-16
То есть инфицированных здесь примерно столько же, сколько было, когда коронавирус только начинал распространяться в Ухане в 2020 году.
В понедельник зарегистрировали более 3500 новых случаев. Большинство в северо-восточной провинции Цзилинь.
Здесь проживает более 24 миллионов человек. Теперь им запрещено покидать пределы провинции без разрешения местной полиции. Въезжать внутрь тоже запрещено.
За последнюю неделю фиксировали также много случаев в Пекине и Шанхае, из-за чего закрыли школы, парки и кинотеатры. Также приостановили междугородние железнодорожные, автобусные и авиарейсы.
Как сообщило авиационное управление, более 100 международных рейсов перенаправят в другие места страны.
[жительница Шанхая]:
«В этом году пандемия хуже, чем была вначале. Но мы, жители Шанхая, не паникуем, как было в первый год, когда все паниковали. Теперь никто не паникует, все обращают внимание на защиту. У многих дома припасены овощи и другая еда на случай, если закроют целые районы».
Изоляция людей целыми кварталами – обычная практика коммунистических властей КНР. Сообщалось о случаях, когда полиция заколачивала двери в подъезды, оцепляла районы и не давала людям выходить из квартир и домов даже за самыми базовыми товарами, включая еду, воду и медикаменты.
Многие китайцы онлайн взывали о помощи и говорили, что умирают голодной смертью. Однако такие сообщения очень скоро подвергались цензуре в сети.
Также эксперты отмечают, что большой вопрос вызывает официальная статистика КНР. По их словам, данные в большинстве случаев сильно занижают, поэтому получить реальную картину распространения коронавируса в стране крайне сложно.
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