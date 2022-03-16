Новая сильная вспышка коронавируса началась на северо-востоке Китая

Сотни людей выстроились в очередь, чтобы сделать тест на COVID-19. Это северо-восток Китая. Здесь фиксируют резкий..

Сотни людей выстроились в очередь, чтобы сделать тест на COVID-19. Это северо-восток Китая. Здесь фиксируют резкий скачок новых случаев заражения. По крайней мере, так говорит официальная статистика. Суточное число заболевших достигло двухлетнего максимума.

То есть инфицированных здесь примерно столько же, сколько было, когда коронавирус только начинал распространяться в Ухане в 2020 году.

В понедельник зарегистрировали более 3500 новых случаев. Большинство в северо-восточной провинции Цзилинь.

Здесь проживает более 24 миллионов человек. Теперь им запрещено покидать пределы провинции без разрешения местной полиции. Въезжать внутрь тоже запрещено.

За последнюю неделю фиксировали также много случаев в Пекине и Шанхае, из-за чего закрыли школы, парки и кинотеатры. Также приостановили междугородние железнодорожные, автобусные и авиарейсы.

Как сообщило авиационное управление, более 100 международных рейсов перенаправят в другие места страны.

[жительница Шанхая]:

«В этом году пандемия хуже, чем была вначале. Но мы, жители Шанхая, не паникуем, как было в первый год, когда все паниковали. Теперь никто не паникует, все обращают внимание на защиту. У многих дома припасены овощи и другая еда на случай, если закроют целые районы».

Изоляция людей целыми кварталами – обычная практика коммунистических властей КНР. Сообщалось о случаях, когда полиция заколачивала двери в подъезды, оцепляла районы и не давала людям выходить из квартир и домов даже за самыми базовыми товарами, включая еду, воду и медикаменты.

Многие китайцы онлайн взывали о помощи и говорили, что умирают голодной смертью. Однако такие сообщения очень скоро подвергались цензуре в сети.

Также эксперты отмечают, что большой вопрос вызывает официальная статистика КНР. По их словам, данные в большинстве случаев сильно занижают, поэтому получить реальную картину распространения коронавируса в стране крайне сложно.

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