Два человека утонули на пляже на севере Перу из-за непривычно больших волн, которые подняло извержение подводного..

Что с королевством Тонга после извержения вулкана?

Два человека утонули на пляже на севере Перу из-за непривычно больших волн, которые подняло извержение подводного вулкана Тонга в Тихом океане. Тела двух жертв обнаружила полиция. Это первые известные погибшие в результате цунами, вызванного этим вулканом.

Тем временем с самим королевством Тонга нет никакой связи – телефонные и интернет-коммуникации оборваны. Это королевство в Полинезии занимает 170 островов. Большинство – необитаемые. В Тонга живёт около ста тысяч человек.

В большей части страны сейчас также нет света. Есть ли после извержения жертвы там и на окрестных островах, остаётся неизвестным. На снимках со спутника видно, что некоторые острова затоплены.

Извержение подводного вулкана произошло в субботу. Оно также ощущалось в Австралии и Новой Зеландии. Обе страны обещают помочь островному королевству. Его столица находится в 65 километрах от вулкана.

В понедельник Австралия направила разведывательные самолёты для оценки ущерба в Тонга.

[Мэрис Пэйн, министр иностранных дел Австралии]:

«Это очень сложное время. Коммуникации сильно повреждены извержением вулкана. Оно ощущалось и в других частях региона, мы почувствовали его и здесь, в Австралии. Мы видели последствия на нашем собственном побережье, а также на Фиджи».

В воскресенье сотням людей посоветовали эвакуироваться в Японии. Там на побережье обрушились волны высотой более метра.

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