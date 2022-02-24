Сильные наводнения в Австралии, есть жертвы

Один человек погиб, ещё десять числятся пропавшими без вести в результате наводнения в австралийском штате Квинсленд...

Один человек погиб, ещё десять числятся пропавшими без вести в результате наводнения в австралийском штате Квинсленд.

В некоторых районах Саншайн-Кост за шесть часов выпало до 300 миллиметров осадков. Кое-где уровень воды поднялся почти до полутора метров. Затопило дороги, много людей оказались в ловушке в своих автомобилях. В зоны бедствия отправили поисково-спасательные службы.

В одной из затопленных машин обнаружили тело 63-летней женщины. Полиция несколько часов не могла открыть авто из-за быстро поднимающегося уровня воды.

Пострадал и Сидней – там тоже два дня шли дожди. Повреждены дороги и дома.

Местные СМИ также сообщают, что сошёл с рельсов товарный поезд.

Метеорологи предупреждают, что в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс в ближайшее время может выпасть ещё больше осадков, что снова приведёт к наводнениям.

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