В кратере вулкана на острове Пальма измеряют температуру

Ещё четыре месяца назад это был зелёный склон, откуда открывался вид на Атлантический океан. А сейчас..

Ещё четыре месяца назад это был зелёный склон, откуда открывался вид на Атлантический океан. А сейчас здесь повсюду чёрный пепел, а кое-где – опалённые жаром деревья. По этой бесплодной земле команда вулканологов поднимается к одному из шести кратеров вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма.

[Педро Эрнандес, вулканолог]:

«Даже если был здесь много раз, размеры кратера всё равно поражают. Как только оказываешься внутри, понимаешь, что он огромный, гигантский. Здесь много кратеров, и выбросы газа по-прежнему впечатляют объёмом даже с расстояния в несколько километров».

Извержение вулкана объявили законченным месяц назад. Специалисты периодически измеряют температуру в кратерах и берут пробы воздуха. В этот раз здесь 840 градусов Цельсия. Две недели назад было 1100. Впрочем, вулканологи говорят, что экстремально высокая температура может продержаться ещё несколько лет.

Кумбре-Вьеха начал извергаться 19 сентября и не стихал 85 дней. Это самое продолжительное извержение на Пальме. Пирокластические потоки разрушили 3000 зданий и сожгли банановые плантации и виноградники площадью в 1200 гектаров. Власти эвакуировали 7000 человек. Сейчас жителям разрешают возвращаться.

80-летний Сабино вырос в этом доме, который построили его бабушка и дедушка. Пожилому мужчине предстоит много работы – всё в пепле.

[Сабино Леал Джеронимо, житель острова Пальма]:

«Позову нескольких друзей, чтобы они помогли мне хоть немного разобраться с этим. Наверху у меня то же самое. Ещё посмотрим, сможем ли вытащить машину».

Местами слой пепла доходит до трёх метров. Но даже, когда его уберут, проблемы не закончатся.

[Исабель Фуэнтес, жительница острова Пальма]:

«Посмотрите, как близко вулкан. Когда поднимется ветер, пепел снова полетит. Его будет меньше, чем сейчас, но он останется у нас в домах ещё на много лет».

Местные власти рекомендуют убирать пепел в маске и защитной одежде, а также – не заходить в подвалы, где ещё могут оставаться токсичные газы.

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