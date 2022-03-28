Новая одежда из старой: как испанские стартапы избавляют мир от мусора

Одна испанская компания занялась переработкой старой одежды. В Santanderina уверены, что пора забыть о быстрой моде,..
Дата загрузки: 2022-03-29
Проект запустили четыре года назад. Старую одежду сначала измельчают, а потом используют для создания новой.
Сейчас доля переработанных либо органических тканей в их продукции составляет 30%.
[Карлос Парес, сотрудник компании]:
«Конечно, через несколько лет это соотношение 70 к 30-ти изменится на противоположное. Мы дойдем до того, что 70% наших тканей будут сделаны из переработанных волокон. Следовательно мы замкнём круг. Это наша цель. Это наше видение».
А барселонская компания Circoolar в сотрудничестве с Santanderina стала одним из крупнейших в Испании производителей рабочей одежды из переработанных материалов.
[Луис Рибо, соучредитель Circoolar]:
«Текстильная промышленность приучила нас получать всё быстро и по очень низким ценам. Но мы не задумываемся, какой ценой всё это получаем».
Сейчас у Circoolar уже более 25 клиентов. Среди них сеть отелей. Недавно в них начали использовать униформу из полностью переработанных тканей.
[Аврора Монтеро, сотрудница отеля]:
«Эта одежда ничем не отличается. Даже немного удобнее».
По данным ООН, для изготовления одной пары джинсов требуется около 7500 литров воды. Кроме того, ежегодно в океаны попадает около полумиллиона тонн микроволокна. Это эквивалентно трём миллионам баррелей нефти.
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