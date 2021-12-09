США снова начали высылать мигрантов в Мексику

Соединённые Штаты восстановили программу депортации мигрантов, которая действовала в эпоху Дональда Трампа. И в её рамках..
Дата загрузки: 2021-12-09
Несмотря на то, что демократы, включая Джо Байдена, в прошлом сами критиковали эту миграционную политику, нынешняя администрация решила её применить. Теперь все, кто подаёт заявки на получение статуса беженца в Соединённых Штатах, должны ожидать рассмотрения своих документов у границы на территории Мексики.
[Артуро Валенсуэла, глава миграционного центра]:
«Многие думают, что, когда приедут, согласно правилам их пропустят в США. Но эти пункты пропуска не позволяют проходить тем, кто хочет получить убежище или международную защиту. Они открыты только для граждан США и для тех, у кого есть виза».
Так нынешние власти пытаются справиться с миграционным кризисом на южной границе. Администрация Байдена долго не хотела признавать, что кризис есть в принципе. Она ослабила многие ограничения, которые ввёл Трамп, а также остановила строительство пограничной стены.
В итоге к границе хлынул поток мигрантов из Центральной Америки. Караваны выходили один за другим.
Теперь Вашингтон, похоже, признал, что кризис всё-таки есть.
Мигранты расстроились.
[Энрике Мансанарес, депортированный мигрант]:
«С одной стороны грустно, но с другой – хорошо. Если вернусь в Никарагуа, то буду с семьёй. В итоге ничего не потеряю».
Восстановить схему депортации мигрантов США и Мексика договорились на прошлой неделе. США обязались предоставлять всем ожидающим вакцины от COVID. Мексика также получит от Вашингтона финансовую поддержку.
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